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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 24 сентября 2020
Лос-Анджелес
24.09.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
6 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
2'
D. Jakovic
5'
B. Wright-Phillips
12'
B. Wright-Phillips
14'
Р. Веселинович (АГ)
33'
Д. Росси
69'
A. Rose (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
J. Harvey
84'
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
A. Rose
69'
67'
Замена
P. Metcalfe
️️️️
Ж. Бикел
57'
Замена
F. Montero
️️️️
К. Дажоме
Замена
M. El-Munir
️️️️
Д. Паласиос
57'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
М. Кайе
57'
Замена
J. Harvey
️️️️
D. Jakovic
57'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
B. Wright-Phillips
57'
46'
Замена
E. Godoy
️️️️
Р. Веселинович
46'
Замена
A. Rose
️️️️
D. Milinkovic
ГОЛ! 5:0!
Д. Росси
Пас отдал
М. Кайе
33'
27'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
23'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Т. Бэйр
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. Веселинович
14'
ГОЛ! 3:0!
B. Wright-Phillips
12'
ГОЛ! 2:0!
B. Wright-Phillips
5'
ГОЛ! 1:0!
D. Jakovic
Пас отдал
Б. Родригес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
Жаниу Бикел
ЦП
7
David Milinkovic
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
6
Али Аднан
ЛЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
3-4-3
13
4
Сегура
5
6
Паласиос
8
Сифуэнтес
14
Кайе
15
Блессинг
20
Атуэста
7
Родригес
9
Росси
99
4-1-1-1-3
35
2
Нервински
4
Веселинович
13
Корнелиус
4
Гутьеррес
55
Бальдисимо
12
Бикел
11
Дажоме
9
Каваллини
9
Бэйр
7
99
19
Мусовски
19
Мусовски
99
5
2
2
5
6
Паласиос
13
13
6
Паласиос
14
Кайе
45
Гинелла
45
Гинелла
14
Кайе
4
Веселинович
4
4
4
Веселинович
12
Бикел
26
26
12
Бикел
9
Бэйр
24
Овусу
24
Овусу
9
Бэйр
7
15
15
7
11
Дажоме
12
12
11
Дажоме
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
Главный тренер
Боб Брэдли
32
Isaac Boehmer
ЦФ
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
Остались в запасе
32
Isaac Boehmer
ЦФ
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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