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МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 22 октября 2018
Лос-Анджелес
22.10.2018, понедельник, 00:01
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Б. Фейлхабер
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткепс
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
6
Али Газаль
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Брайан Роу
ВР
21
Аарон Маунд
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
4-3-2
1
Миллер
2
Харви
21
Данило Силва
33
Бейташур
25
Циммерман
11
Ковар
10
Фейлхабер
24
Нгюйен
10
Вела
25
Диоманде
1-3-1
4
Уостон
31
Тейберт
20
Ши
6
Газаль
19
Уртадо
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
12
Брайан Роу
ВР
21
Аарон Маунд
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
21
Аарон Маунд
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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