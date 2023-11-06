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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес: обзор матча 06 ноября 2023
Ванкувер Уайткепс
06.11.2023, понедельник, 03:30
США. МЛС, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
24'
Д. Буанга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Желтая карточка
А. Шепф
90'
+1
87'
Замена
С. Паленсия
️️️️
К. Оливера
87'
Замена
К. Вела
️️️️
Н. Ордас
83'
Желтая карточка
К. Оливера
Замена
А. Шепф
️️️️
А. Кубас
81'
Замена
С. Бечер
️️️️
А. Ахмед
81'
80'
Замена
М. Богуш
️️️️
Т. Тильман
73'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Х. Мурильо
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Лаборда
69'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Ларея
56'
46'
Замена
Н. Ордас
️️️️
М. Гонсалес
40'
Желтая карточка
М. Гонсалес
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Буанга
Желтая карточка
Р. Веселинович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
(К)
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
19
Матеуш Богуш
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
3-3-1-2
1
3
Адекугбе
20
Ахмед
4
Веселинович
2
Лаборда
20
Кубас
33
Блэкмон
45
Вите
25
Галд
24
Уайт
4-1-2-2-1
71
Крепо
3
Мурильо
33
Лонг
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
11
Тильман
24
Холлингшид
99
Оливера
99
Буанга
9
Гонсалес
20
Кубас
18
Шепф
18
Шепф
20
Кубас
2
Лаборда
30
Хойлетт
30
Хойлетт
2
Лаборда
22
Ларея
21
Рапозо
21
Рапозо
22
Ларея
20
Ахмед
11
Бечер
11
Бечер
20
Ахмед
3
Мурильо
14
Кьеллини
14
Кьеллини
3
Мурильо
99
Оливера
14
Паленсия
14
Паленсия
99
Оливера
11
Тильман
19
Богуш
19
Богуш
11
Тильман
Ордас
10
Вела
10
Вела
Ордас
9
Гонсалес
22
Ордас
22
Ордас
9
Гонсалес
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Главный судья:
Тимоти Форд
Стадион:
БиСи Плэйс
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