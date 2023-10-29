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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 29 октября 2023
Лос-Анджелес
29.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
18'
Р. Холлингшид
29'
Д. Буанга
52'
Р. Холлингшид
63'
Д. Буанга
79'
Х. Мурильо
27'
Б. Уайт
40'
С. Адекугбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Замена
К. Акоста
️️️️
М. Богуш
85'
Замена
А. Лонг
️️️️
Д. Кьеллини
85'
83'
Желтая карточка
L. Johnson
82'
Замена
L. Johnson
️️️️
С. Адекугбе
82'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
П. Вите
ГОЛ! 5:2!
Х. Мурильо
Пас отдал
М. Богуш
79'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Вела
71'
Замена
С. Паленсия
️️️️
Р. Холлингшид
71'
70'
Замена
А. Ахмед
️️️️
А. Шепф
70'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Кубас
63'
Желтая карточка
П. Вите
ГОЛ! 4:2!
Д. Буанга
Пас отдал
К. Вела
63'
58'
Замена
L. Martins
️️️️
Д. Браун
57'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
ГОЛ! 3:2!
Р. Холлингшид
52'
41'
Желтая карточка
Д. Браун
40'
ГОЛ! 2:2!
С. Адекугбе
Пас отдал
Р. Галд
ГОЛ! 2:1!
Д. Буанга
29'
27'
ГОЛ! 1:1!
Б. Уайт
Пас отдал
А. Кубас
Желтая карточка
К. Вела
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Levonte Johnson
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
3-1-3-2-1
71
Крепо
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Мурильо
6
Санчес
19
Богуш
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Буанга
99
Оливера
10
Вела
3-3-2-2
1
22
Ларея
3
Адекугбе
4
Веселинович
33
Блэкмон
20
Кубас
91
Браун
45
Вите
18
Шепф
24
Уайт
25
Галд
19
Богуш
3
Акоста
3
Акоста
19
Богуш
14
Кьеллини
33
Лонг
33
Лонг
14
Кьеллини
24
Холлингшид
14
Паленсия
14
Паленсия
24
Холлингшид
10
Вела
9
Гонсалес
9
Гонсалес
10
Вела
3
Адекугбе
28
28
3
Адекугбе
18
Шепф
20
Ахмед
20
Ахмед
18
Шепф
91
Браун
14
14
91
Браун
20
Кубас
30
Хойлетт
30
Хойлетт
20
Кубас
45
Вите
6
Берхальтер
6
Берхальтер
45
Вите
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
Информация о матче
Главный судья:
Джон Фримон
Стадион:
БМО Стэдиум
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