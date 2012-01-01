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МЛС 2026
Команды
Ванкувер Уайткепс
Результаты
€ 44,30 млн
Ванкувер Уайткепс - результаты матчей
Ванкувер
МЛС 2026
Стадион:
БиСи Плэйс
Сайт:
http://www.whitecapsfc.com
Тренер:
Марк Дос Сантос
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США. МЛС. 2013
США. МЛС. Плей-офф 2012
США. МЛС. Регулярный чемпионат 2012
США. МЛС. 2011
01.11 | 23:30
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
Сиэтл
29.10 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
Сан-Диего
25.10 | 05:30
Колорадо
1 : 0
Ванкувер Уайткепс
18.10 | 03:30
Остин
1 : 2
Ванкувер Уайткепс
15.10 | 03:30
Сент-Луис
0 : 0
Ванкувер Уайткепс
11.10 | 05:30
Лос-Анджелес
1 : 1
Ванкувер Уайткепс
07.10 | 03:30
Чикаго Файр
3 : 1
Ванкувер Уайткепс
27.09 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
Ди Си Юнайтед
20.09 | 04:30
Реал Солт-Лейк
0 : 3
Ванкувер Уайткепс
14.09 | 01:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
Остин
10.09 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
06.09 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
Сент-Луис
30.08 | 03:30
Канзаc Сити
0 : 3
Ванкувер Уайткепс
23.08 | 04:30
Ванкувер Уайткепс
5 : 0
Даллас
20.08 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
Динамо Хьюстон
17.08 | 05:30
Сиэтл
0 : 2
Ванкувер Уайткепс
02.08 | 02:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
Лос-Анджелес
26.07 | 03:30
Миннесота Юнайтед
0 : 0
Ванкувер Уайткепс
23.07 | 02:30
Цинциннати
4 : 3
Ванкувер Уайткепс
24.05 | 04:30
Сан-Диего
2 : 4
Ванкувер Уайткепс
17.05 | 03:30
Динамо Хьюстон
1 : 0
Ванкувер Уайткепс
14.05 | 03:30
Даллас
2 : 3
Ванкувер Уайткепс
10.05 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 1
Ванкувер Уайткепс
03.05 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
Ванкувер Уайткепс
26.04 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
Колорадо
18.04 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
Канзаc Сити
12.04 | 02:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
Нью-Йорк Сити
05.04 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
Портленд
22.03 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
Сан-Хосе
15.03 | 23:30
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
Миннесота Юнайтед
08.03 | 06:30
Портленд
1 : 4
Ванкувер Уайткепс
01.03 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
Торонто
22.02 | 03:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
Реал Солт-Лейк
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