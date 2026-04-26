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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Колорадо
Ванкувер Уайткепс - Колорадо: обзор матча 26 апреля 2026
Ванкувер Уайткепс
26.04.2026, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 10 тур
3 : 1
Ответный матч – 25.10.2026
Завершен
Колорадо
7'
Ш. Сабали
23'
Б. Уайт
85'
Б. Уайт
33'
М. Анхель Наварро
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Колорадо
Завершен
Желтая карточка
Бруно Кайседо
90'
+4
Замена
Райан Эльлуми
️️️️➡️️
Себастьян Берхальтер
90'
+1
Замена
Оливер Ларрас
️️️️➡️️
Брайан Уайт
90'
+1
90'
+9'
ГОЛ! 3:1!
Брайан Уайт
Пас отдал
Бруно Кайседо
85'
83'
Замена
Ноа Кобб
️️️️➡️️
Роб Холдинг
83'
Замена
Алексис Маньома
️️️️➡️️
Мигель Анхель Наварро
Замена
Mihail Gherasimencov
️️️️➡️️
Tate Johnson
83'
82'
Желтая карточка
Мигель Анхель Наварро
Гол отменен - игра рукой
Бруно Кайседо
78'
Замена
Бруно Кайседо
️️️️➡️️
Шейх Сабали
68'
64'
Замена
Keegan Rosenberry
️️️️➡️️
Коси Томпсон
56'
Замена
Даррен Япи
️️️️➡️️
Пакстен Ааронсон
Замена
Jeevan Badwal
️️️️➡️️
Эммануэль Сабби
46'
45'
+6'
33'
ГОЛ! 2:1!
Мигель Анхель Наварро
ГОЛ! 2:0!
Брайан Уайт
Пас отдал
Адриан Кубас
23'
ГОЛ! 1:0!
Шейх Сабали
Пас отдал
Томас Мюллер
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
(К)
ВР
18
E. Ocampo
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Tate Johnson
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
16
Себастьян Берхальтер
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Колорадо
1
Зак Стеффен
(К)
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
7
Данте Сили
ЛФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
29
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
59
Jeevan Badwal
ЦП
8
Оливер Ларрас
ЦП
22
Азиэл Джексон
АП
17
Кенжи Кабрера
ЛВ
14
Бруно Кайседо
ЛФ
19
Райан Эльлуми
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Колорадо
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
19
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
11
Алексис Маньома
ЛВ
16
Alex Harris
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
4-1-2-1-2
1
18
2
Лаборда
28
33
Блэкмон
20
Кубас
7
Сабали
16
Берхальтер
11
Сабби
13
Мюллер
24
Уайт
4-1-1-4
1
Стеффен
33
Томпсон
6
Холдинг
22
Херрингтон
29
Наварро
8
10
Ааронсон
13
9
Наварро
93
Миноунгу
7
Сили
28
29
29
28
11
Сабби
59
59
11
Сабби
24
Уайт
8
Ларрас
8
Ларрас
24
Уайт
7
Сабали
14
Кайседо
14
Кайседо
7
Сабали
16
Берхальтер
19
Эльлуми
19
Эльлуми
16
Берхальтер
33
Томпсон
2
2
33
Томпсон
6
Холдинг
24
Кобб
24
Кобб
6
Холдинг
29
Наварро
11
Маньома
11
Маньома
29
Наварро
10
Ааронсон
77
Япи
77
Япи
10
Ааронсон
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
22
Азиэл Джексон
АП
17
Кенжи Кабрера
ЛВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
19
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Alex Harris
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
22
Азиэл Джексон
АП
17
Кенжи Кабрера
ЛВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
19
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Alex Harris
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
Точно не сыграют
Райан Галд
АП
Belal Halbouni
ЦЗ
Ральф Призо-Мбонге
ОП
Себастьян Шонлау
ЦЗ
Колорадо
Точно не сыграют
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
Коннор Ронан
ЦП
Джош Атенсио
ОП
J. Travis
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Колорадо
1
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
24
12
Офсайды
4
2
Количество передач
389
478
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.5
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07
Информация о матче
Главный судья:
Лоренцо Эрнандес
Стадион:
БиСи Плэйс
Посещаемость:
27588
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