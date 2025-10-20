Введите ваш ник на сайте
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»

Вчера, 23:23
2

Нападающий «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер не исключил свое возвращение в Европу.

36-летний немец допускает воссоединение с Хансом-Дитером Фликом в «Барселоне». Ранее они вместе работали в «Баварии» и сборной Германии.

«Если бы позвонил Ханси Флик, который очень хорошо знает меня, и проект «Барселоны» мне бы понравился, я бы мог представить себе что-то подобное.

Это клуб топ-уровня, где ты знаешь, чего от тебя ждут», – сказал Мюллер.

  • Форвард до прошлого лета выступал за «Баварию», а затем уехал в МЛС на правах свободного агента.
  • Его статистика за канадскую команду: 8 матчей, 8 голов, 4 ассиста.
  • У Мюллера контракт с «Ванкувер Уайткепс» до конца 2025 года с опцией продления.

Источник: Sport.es
Барселона Мюллер Томас
Боцман59rus
1760992932
_ статистика мощная, они там с подростками во дворах играют?
