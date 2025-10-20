36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»

Нападающий «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер не исключил свое возвращение в Европу.

36-летний немец допускает воссоединение с Хансом-Дитером Фликом в «Барселоне». Ранее они вместе работали в «Баварии» и сборной Германии.

«Если бы позвонил Ханси Флик, который очень хорошо знает меня, и проект «Барселоны» мне бы понравился, я бы мог представить себе что-то подобное.

Это клуб топ-уровня, где ты знаешь, чего от тебя ждут», – сказал Мюллер.