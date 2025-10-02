Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ

Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ

Вчера, 16:00
1

«Чикаго Файр» стал 3-м в списке клубов, против которых нападающий Лионель Месси провел 2 и более матчей, но не набрал очков.

На этой неделе в матче регулярного чемпионата МЛС против команды из Иллинойса форвард «Интер Майами» провел все 90 минут. Команда Месси проиграла «Чикаго Файр» со счетом 3:5, но аргентинец не забил голов и не отдал результативных передач.

Также форвард не набрал ни одного очка в 2 матчах с «Ванкувер Уайткепс», и в 4 – с «Рубином».

  • Месси провел 4 матча с казанским клубом в составе «Барселоны» в 2009-2010 годах в Лиге чемпионов.
  • Есть еще 7 клубов, в играх с которыми аргентинец не набрал очков, но провел с ними по 1 встрече.

Еще по теме:
Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его» 2
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
Только три игрока оформили больше хет-триков в ЛЧ, чем Мбаппе
Источник: страница MessivsRonaldo.app в соцсети X
США. МЛС Россия. Премьер-лига Интер Майами Рубин Чикаго Файр Ванкувер Уайткепс Месси Лионель
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1759412789
Хрень неинтересная, ни о чем.
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
17:05
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Все новости
Все новости
Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ
Вчера, 16:00
1
Мюллер взял 1-й трофей после ухода из «Баварии»
Вчера, 10:02
1
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
1 октября
Шапи удалился спустя 13 минут после выхода на замену
28 сентября
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
26 сентября
1
Бускетс анонсировал завершение карьеры
26 сентября
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
25 сентября
38-летний Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС
21 сентября
2+1 38-летнего Месси помогли «Интеру» победить «Ди Си Юнайтед»
21 сентября
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport
19 сентября
1
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
18 сентября
2
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17 сентября
1
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
17 сентября
Хет-трик Мюллера в день 35-летия помог «Ванкуверу» победить со счетом 7:0
14 сентября
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
14 сентября
ФотоМиранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
12 сентября
Список всех скандальных выходок Луиса Суареса
9 сентября
2
Суареса дополнительно наказали за плевок в сотрудника «Сиэтла»
8 сентября
3
Миранчук рассказал, по чему скучает в США
7 сентября
5
Суарес и Бускетс получили суммарно 8 матчей дисквалификации
6 сентября
2
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
5 сентября
ВидеоТрамп попытался присвоить себе Кубок мира по футболу
22 августа
1
Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории
22 августа
1
Агент: «Миранчук стал полноценным лидером «Атланты»
17 августа
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
17 августа
1
ВидеоКлуб МЛС представил Хын-Мин Сона – известен срок контракта
7 августа
ФотоКлуб МЛС объявил о подписании Томаса Мюллера
6 августа
1
«Тоттенхэм» договорился о продаже Сона за 15 миллионов
4 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 