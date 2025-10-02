Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ

«Чикаго Файр» стал 3-м в списке клубов, против которых нападающий Лионель Месси провел 2 и более матчей, но не набрал очков.
На этой неделе в матче регулярного чемпионата МЛС против команды из Иллинойса форвард «Интер Майами» провел все 90 минут. Команда Месси проиграла «Чикаго Файр» со счетом 3:5, но аргентинец не забил голов и не отдал результативных передач.
Также форвард не набрал ни одного очка в 2 матчах с «Ванкувер Уайткепс», и в 4 – с «Рубином».
- Месси провел 4 матча с казанским клубом в составе «Барселоны» в 2009-2010 годах в Лиге чемпионов.
- Есть еще 7 клубов, в играх с которыми аргентинец не набрал очков, но провел с ними по 1 встрече.
Источник: страница MessivsRonaldo.app в соцсети X