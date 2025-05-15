МЛС. Миранчук продлил безголевую серию

В матче регулярного чемпионата МЛС «Остин» дома сыграл вничью с «Атлантой Юнайтед» со счетом 1:1.

Полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. Россиянин в 7-м матче подряд уходит с поля с 0+0. Всего в 13 играх МЛС этого сезона Миранчук отметился 1 голом.

«Атланта Юнайтед» занимает 13-е место в Восточной конференции с 11 очками после 13 встреч.

США. МЛС. Регулярный чемпионат

Остин – Атланта Юнайтед – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Васкес, 55; 1:1 – Тиаре, 90+2.

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