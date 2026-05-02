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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Сан-Хосе
Торонто - Сан-Хосе: обзор матча 02 мая 2026
Торонто
02.05.2026, суббота, 20:00
США. МЛС, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
2'
Д. Шаллой
13'
П. Джадд
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Сан-Хосе
Завершен
Замена
Уокер Циммерман
️️️️➡️️
Zane Monlouis
90'
+5
Желтая карточка
Alonso Coello
90'
+1
90'
+6'
Травма
Zane Monlouis
89'
Желтая карточка
Джонатан Осорио
75'
Замена
A. Bossenberry
️️️️➡️️
Markus Cimermancic
75'
Замена
Деандре Керр
️️️️➡️️
E. Aristizabal
68'
Замена
Деррик Этьенн
️️️️➡️️
Malik Henry
67'
66'
Замена
Иан Харкс
️️️️➡️️
Джек Скахан
66'
Замена
Поль Мари
️️️️➡️️
Престон Джадд
54'
Замена
Nick Fernandez
️️️️➡️️
Нико Цакирис
53'
Травма
Нико Цакирис
Замена
Micah Chisholm
️️️️➡️️
Lazar Stefanovic
46'
Травма
Lazar Stefanovic
45'
45'
+5'
37'
Желтая карточка
Роналду Виейра
17'
Желтая карточка
Beau Lerouox
13'
ГОЛ! 1:1!
Престон Джадд
Пас отдал
Нико Цакирис
ГОЛ! 1:0!
Даниэль Шаллой
Пас отдал
Джонатан Осорио
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
19
Kobe Franklin
ЦЗ
76
Lazar Stefanovic
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
14
Alonso Coello
ЦП
21
Джонатан Осорио
(К)
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
17
E. Aristizabal
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
78
Malik Henry
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
2
Джамар Рикеттс
ЛЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
18
Reid Roberts
ЦЗ
14
Роналду Виейра
(К)
ЦП
34
Beau Lerouox
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
16
Джек Скахан
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Торонто
77
Adisa De Rosario
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
73
Micah Chisholm
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
64
Jahmarie Nolan
ЦП
56
A. Bossenberry
ЦП
79
Fletcher Bank
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Сан-Хосе
22
Nate Crockford
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
17
Jack Jasinski
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
20
Nick Fernandez
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
32
Nonso Adimabua
ЦФ
3-4-1-2
1
19
76
12
14
71
17
21
Осорио
44
Эдвардс
20
Шаллой
78
3-4-3
42
Даниэл
5
18
2
Рикеттс
34
10
Цакирис
16
Скахан
14
Виейра
7
Буда
28
19
Джадд
76
73
73
76
12
25
Циммерман
25
Циммерман
12
78
11
Этьенн
11
Этьенн
78
71
56
56
71
17
29
Керр
29
Керр
17
19
Джадд
3
Мари
3
Мари
19
Джадд
10
Цакирис
20
20
10
Цакирис
16
Скахан
6
Харкс
6
Харкс
16
Скахан
Остались в запасе
Торонто
Сан-Хосе
77
Adisa De Rosario
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
64
Jahmarie Nolan
ЦП
79
Fletcher Bank
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
22
Nate Crockford
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
17
Jack Jasinski
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
32
Nonso Adimabua
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
77
Adisa De Rosario
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
64
Jahmarie Nolan
ЦП
79
Fletcher Bank
ЦФ
Остались в запасе
22
Nate Crockford
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
17
Jack Jasinski
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
32
Nonso Adimabua
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Торонто
Точно не сыграют
Джош Сарджент
ЦФ
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Тео Корбяну
ЦФ
Nickseon Gomis
ЦЗ
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
Ричмонд Ларея
ПЗ
Матеус Перейра
ЛЗ
Джордже Михайлович
АП
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Генри Уинго
ПЗ
Сан-Хосе
Точно не сыграют
ДеХуан Джонс
ЛАЗ
Витор Коста
ЛЗ
Тимо Вернер
ЦФ
Earl Edwards Jr.
ВР
Статистика матча Торонто - Сан-Хосе
2
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
10
Нарушения
17
7
Офсайды
1
2
Количество передач
404
422
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Информация о матче
Главный судья:
Michael Venne, Canada
Стадион:
БМО Файлд
Посещаемость:
19021
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