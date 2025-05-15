МЛС. «Интер Майами» сыграл вничью с «Сан-Хосе», Месси не забил, у Альбы два голевых паса

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» в гостях сыграл вничью с «Сан-Хосе» со счетом 3:3.

Нападающий гостей Лионель Месси провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Это 6-я игра в сезоне за клуб для аргентинца, когда он покидает поле с 0+0.

Два других именитых футболиста «цапель» Серхио Бускетс и Жорди Альба провели полный матч, Луис Суарес не играл. Альба отметился голевыми пасами в эпизодах с первым и вторым голами своей команды.

«Интер Майами» занимает 5-е место в Восточной конференции с 22 очками после 12 матчей.

США. МЛС. Регулярный чемпионат

Сан-Хосе Эртквейкс – Интер Майами – 3:3 (3:2)

Голы: 0:1 – Фалкон, 1; 1:1 – Аранго, 3; 2:1 – Леру, 38; 2:2 – Альенде, 44; 3:2 – Харкс, 45+4; 3:3 – Альенде, 52.

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