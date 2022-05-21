Агент Лаксальта прокомментировал информацию об интересе «Торонто»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, отреагировал на новость, что уругваец готов пойти на уменьшение зарплаты ради ухода в «Торонто».

«Никто не общался ни со мной, ни с Диего по поводу ухода из «Динамо». Он очень доволен клубом и Москвой, и как я уже говорил, если ничего не поменяется, Диего останется тут», – сказал агент.

Прошлым летом «Динамо» купило Лаксальта у «Милана» за 3,5 миллиона евро.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей без голевых действий.

Его контракт с московским клубом действует до 2024 года.

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