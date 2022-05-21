Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?

Агент Лаксальта прокомментировал информацию об интересе «Торонто»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, отреагировал на новость, что уругваец готов пойти на уменьшение зарплаты ради ухода в «Торонто».

«Никто не общался ни со мной, ни с Диего по поводу ухода из «Динамо». Он очень доволен клубом и Москвой, и как я уже говорил, если ничего не поменяется, Диего останется тут», – сказал агент.

  • Прошлым летом «Динамо» купило Лаксальта у «Милана» за 3,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне футболист провел 16 матчей без голевых действий.
  • Его контракт с московским клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Лаксальт близок к уходу из «Динамо» 5
Лаксальт пропустит финал Кубка России («РБ Спорт») 1
Лаксальт может пропустить финал Кубка России
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:20
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11