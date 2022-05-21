Лаксальт близок к уходу из «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт может вскоре покинуть клуб. Им интересуется «Торонто» из МЛС.
Ради отъезда в Канаду уругваец готов пойти на уменьшение зарплаты. Переговоры с «Торонто» уже проведены.
- Зарплата Лаксальта в «Динамо» – 1,6 миллиона евро в год.
- «Динамо» купило Лаксальта летом у «Милана» за 3,5 миллиона евро.
- Контракт 29-летнего игрока действует еще 2 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Transfermarkt