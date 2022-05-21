Лаксальт близок к уходу из «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт может вскоре покинуть клуб. Им интересуется «Торонто» из МЛС.

Ради отъезда в Канаду уругваец готов пойти на уменьшение зарплаты. Переговоры с «Торонто» уже проведены.

Зарплата Лаксальта в «Динамо» – 1,6 миллиона евро в год.

«Динамо» купило Лаксальта летом у «Милана» за 3,5 миллиона евро.

Контракт 29-летнего игрока действует еще 2 года.

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