Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС

Вингер «Торонто» Лоренцо Инсинье задумался о возвращении в Италию.

У 32-летнего футболиста есть вариант с трудоустройством в «Лацио», который хочет усилить фланги атаки.

Переход может состояться уже в январе. Для этого Инсинье придется пойти на сокращение зарплаты – в МЛС он зарабатывает 7 миллионов евро в год.

Кроме того, у итальянца есть проблемы с налоговой в Канаде – этот вопрос также нужно урегулировать перед потенциальным трансфером.