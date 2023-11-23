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    • Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС

    Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС

    Вингер «Торонто» Лоренцо Инсинье задумался о возвращении в Италию.

    У 32-летнего футболиста есть вариант с трудоустройством в «Лацио», который хочет усилить фланги атаки.

    Переход может состояться уже в январе. Для этого Инсинье придется пойти на сокращение зарплаты – в МЛС он зарабатывает 7 миллионов евро в год.

    Кроме того, у итальянца есть проблемы с налоговой в Канаде – этот вопрос также нужно урегулировать перед потенциальным трансфером.

    • Инсинье ушел в «Торонто» летом 2022 года, заключив контракт на 4 сезона.
    • С тех пор нападающий забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • В «Лацио» Инсинье может воссоединиться с Маурицио Сарри – они вместе работали в «Наполи».

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    Источник: Football Italia

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