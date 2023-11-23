Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС

Вингер «Торонто» Лоренцо Инсинье задумался о возвращении в Италию.
У 32-летнего футболиста есть вариант с трудоустройством в «Лацио», который хочет усилить фланги атаки.
Переход может состояться уже в январе. Для этого Инсинье придется пойти на сокращение зарплаты – в МЛС он зарабатывает 7 миллионов евро в год.
Кроме того, у итальянца есть проблемы с налоговой в Канаде – этот вопрос также нужно урегулировать перед потенциальным трансфером.
- Инсинье ушел в «Торонто» летом 2022 года, заключив контракт на 4 сезона.
- С тех пор нападающий забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- В «Лацио» Инсинье может воссоединиться с Маурицио Сарри – они вместе работали в «Наполи».
Источник: Football Italia