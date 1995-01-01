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    «Торонто» предложил Инсинье зарплату более чем в два раза больше, чем «Наполи»

    «Торонто» намерен подписать нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. Как сообщалось ранее, канадцы предлагают игроку зарплату 8 миллионов евро в год по четырехлетнему контракту.

    «Наполи» не против продления контракта с Инсинье, но готов платить не более 3,5 миллиона евро в год.

    • Агент Инсинье не исключил и трансфер в «Зенит».
    • Инсинье – воспитанник «Наполи». С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.
    • 30-летний форвард провел в сезоне Серии А 15 игр, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.

    Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Italian Football TV

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8987

      Alekxei Z. 36 минут назад

      НУ что ж , похоже Торонто хочет заполучить второго Джовинко.

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