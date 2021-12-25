«Торонто» предложил Инсинье зарплату более чем в два раза больше, чем «Наполи»

«Торонто» намерен подписать нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. Как сообщалось ранее, канадцы предлагают игроку зарплату 8 миллионов евро в год по четырехлетнему контракту.

«Наполи» не против продления контракта с Инсинье, но готов платить не более 3,5 миллиона евро в год.

Агент Инсинье не исключил и трансфер в «Зенит».

Инсинье – воспитанник «Наполи». С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.

30-летний форвард провел в сезоне Серии А 15 игр, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.

Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»