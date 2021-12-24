«Торонто» предложил Инсинье зарплату 8 миллионов в год (Николо Скира)

У форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье летом истекает контракт. В связи с этим интерес к игроку проявляет «Торонто» из МЛС.

Канадцы предложили трехлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Агент Инсинье не исключил и трансфер в «Зенит».

Инсинье – воспитанник «Наполи». С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.

30-летний форвард провел в сезоне Серии А 15 игр, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.

Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»