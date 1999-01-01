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    «Торонто» предложил Инсинье зарплату 8 миллионов в год (Николо Скира)

    У форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье летом истекает контракт. В связи с этим интерес к игроку проявляет «Торонто» из МЛС.

    Канадцы предложили трехлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.

    • Агент Инсинье не исключил и трансфер в «Зенит».
    • Инсинье – воспитанник «Наполи». С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.
    • 30-летний форвард провел в сезоне Серии А 15 игр, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.

    Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1887

      ItalianFootball 1 час назад

      Любят там мелких))) Позвони Атомному сначала)))

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