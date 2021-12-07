Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»

Винченцо Писакане, агент нападающего Лоренцо Инсинье, прокомментировал ситуацию с продлением контракта игрока с «Наполи».
«Наполи» сделал неприемлемое предложение. Но это не значит, что мы больше не ведем переговоры. Лучше говорить друг с другом.
Возможно, Лоренцо слишком сильно привязан к «Наполи». Сложно найти такого символа, как он», – сказал Пискане.
- Инсинье – воспитанник «Наполи».
- С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.
- Контракт Инсинье с «Наполи» истекает летом 2022 года.
Источник: Football Italia