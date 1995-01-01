Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»

    Винченцо Писакане, агент нападающего Лоренцо Инсинье, прокомментировал ситуацию с продлением контракта игрока с «Наполи».

    «Наполи» сделал неприемлемое предложение. Но это не значит, что мы больше не ведем переговоры. Лучше говорить друг с другом.

    Возможно, Лоренцо слишком сильно привязан к «Наполи». Сложно найти такого символа, как он», – сказал Пискане.

    • Инсинье – воспитанник «Наполи».
    • С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.
    • Контракт Инсинье с «Наполи» истекает летом 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3515

      raritet 1 час назад

      Неприемлемое -это как? 12000 рублей в месяц, как у нас, российских пенсионеров?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91892
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru