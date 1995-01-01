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    Агент Инсинье – о переходе игрока в «Зенит»: «Нет ничего невозможного»

    Винченцо Писакане, агент нападающего Лоренцо Инсинье, считает возможным переход итальянца в «Зенит» по истечении контракта с «Наполи».

    – Если из Санкт-Петербурга придет выгодное с финансовой точки зрения предложение, возможен ли такой трансфер?

    – Нет ничего невозможного. Но предложений от «Зенита» не поступало.

    • Контракт Инсинье с «Наполи» истекает летом 2022 года.
    • Инсинье – воспитанник клуба. С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.
    • «Зенит» хотел приобрести в 30-летнего форварда минувшим летом.

    Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10554

      Fusballer 4 минуты назад

      Нафига этот старик нужен?

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      Рейтинг: +13066

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Ну за 7-10 млн постоять на поле 90 минут, где ничего делать не надо при этом зная, что результат будет в твою пользу только дурак на это не согласится учитывая что тебе уже 30 и толку на поле все меньше и максимум светит поиграть еще года два

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      Рейтинг: +10554

      Fusballer > Skull_Boy 3 минуты назад

      Ну, Дзюба и в 33 прекрасен!

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      Рейтинг: +401

      Drapik 45 минут назад

      надо брать

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      Рейтинг: +13137

      ilichkadr 47 минут назад

      Очередной фейк от агента. Мало денег предложили для продления контракта. Винченцо, а как на счёт предложения от Уфы, Арсенала.....!?

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      Рейтинг: +8700

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Что тут СЕЙЧАС обсуждать ?
      Кто "завалит" баблом , туда походу и пойдёт.
      Посмотрим в трансферное окно.

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