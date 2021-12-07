Агент Инсинье – о переходе игрока в «Зенит»: «Нет ничего невозможного»

Винченцо Писакане, агент нападающего Лоренцо Инсинье, считает возможным переход итальянца в «Зенит» по истечении контракта с «Наполи».

– Если из Санкт-Петербурга придет выгодное с финансовой точки зрения предложение, возможен ли такой трансфер?

– Нет ничего невозможного. Но предложений от «Зенита» не поступало.

Контракт Инсинье с «Наполи» истекает летом 2022 года.

Инсинье – воспитанник клуба. С командой он брал Кубок и Суперкубок Италии.

«Зенит» хотел приобрести в 30-летнего форварда минувшим летом.

Агент Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение о продлении контракта»