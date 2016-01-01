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Инсинье объяснил, почему не остался в Европе и перешел в «Торонто»

Нападающий Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями от перехода в «Торонто».

«Мне 31 год, но я не стар и мог бы остаться в Европе. Однако я сделал выбор в пользу жизни. После десяти лет в Неаполе, успехов и сожалений я принял новый вызов. Я хочу стать первым итальянцем, который победит в МЛС.

Неаполь далеко, но здесь я чувствую себя как дома среди множества итальянцев. Я чувствую себя любимым. Я 10 лет играл в «Наполи» и сборной Италии, так что я привык к определенному давлению. Я хотел доказать свою ценность здесь и хочу побеждать с «Торонто», — приводит слова Инсинье сайт «Торонто».

  • Инсинье 31 год.
  • Соглашение игрока с «Торонто» рассчитано на четыре года.
  • Сообщалось, что Инсинье будет зарабатывать в американском клубе 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7419

    mihail200606 1 час назад

    Жаль...мог бы года 3 ещё в Европе поиграть..

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