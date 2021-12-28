Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)

Стали известны условия контракта, который «Торонто» предлагает капитану «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Канадский клуб готов заключить с игроком пятилетний контракт с зарплатой 11,5 миллиона евро плюс до 4,5 миллиона бонусов ежегодно.

Таким образом, итальянец может заработать в МЛС 80 миллионов евро. Он всерьез задумался о таком варианте продолжения карьеры.