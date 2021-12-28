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  • Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)

Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)

28 декабря 2021, 18:40

Стали известны условия контракта, который «Торонто» предлагает капитану «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Канадский клуб готов заключить с игроком пятилетний контракт с зарплатой 11,5 миллиона евро плюс до 4,5 миллиона бонусов ежегодно.

Таким образом, итальянец может заработать в МЛС 80 миллионов евро. Он всерьез задумался о таком варианте продолжения карьеры.

  • В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
  • Соглашение форварда с «Наполи» истекает летом 2022 года.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
США. МЛС Италия. Серия А Наполи Торонто Инсинье Лоренцо
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