Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)

Стали известны условия контракта, который «Торонто» предлагает капитану «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Канадский клуб готов заключить с игроком пятилетний контракт с зарплатой 11,5 миллиона евро плюс до 4,5 миллиона бонусов ежегодно.
Таким образом, итальянец может заработать в МЛС 80 миллионов евро. Он всерьез задумался о таком варианте продолжения карьеры.
- В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
- Соглашение форварда с «Наполи» истекает летом 2022 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо