Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)

    Стали известны условия контракта, который «Торонто» предлагает капитану «Наполи» Лоренцо Инсинье.

    Канадский клуб готов заключить с игроком пятилетний контракт с зарплатой 11,5 миллиона евро плюс до 4,5 миллиона бонусов ежегодно.

    Таким образом, итальянец может заработать в МЛС 80 миллионов евро. Он всерьез задумался о таком варианте продолжения карьеры.

    • В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
    • Соглашение форварда с «Наполи» истекает летом 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92471
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68385
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru