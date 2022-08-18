Бернардески установил клубный рекорд «Торонто»

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески забил «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2).
28-летний итальянец отличился в третьем подряд домашнем матче своей команды в МЛС.
Он стал первым футболистом в истории канадского клуба, которому удалось подобное.
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Вингер «Торонто» Федерико Бернардески забил «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2).
28-летний итальянец отличился в третьем подряд домашнем матче своей команды в МЛС.
Он стал первым футболистом в истории канадского клуба, которому удалось подобное.