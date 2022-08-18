Бернардески установил клубный рекорд «Торонто»

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески забил «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2).

28-летний итальянец отличился в третьем подряд домашнем матче своей команды в МЛС.

Он стал первым футболистом в истории канадского клуба, которому удалось подобное.