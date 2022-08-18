Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Бернардески установил клубный рекорд «Торонто»

    Вингер «Торонто» Федерико Бернардески забил «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2).

    28-летний итальянец отличился в третьем подряд домашнем матче своей команды в МЛС.

    Он стал первым футболистом в истории канадского клуба, которому удалось подобное.

    Новости по теме
    Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС 1
    Анри открыл матч «Нью-Йорк РБ» – «Барселона». Он играл за обе команды
    Экс-зенитовцы Ригони и Дриусси вновь стали одноклубниками 3
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11