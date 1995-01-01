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    Инсинье согласовал контракт с «Торонто» до 2027 года. Он доиграет сезон в «Наполи»

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в «Торонто». Он согласовал контракт с клубом МЛС до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    30-летний итальянец доиграет сезон в «Наполи», после чего присоединится к канадскому клубу на правах свободного агента.

    Сообщалось, что Инсинье будет зарабатывать в американском клубе 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.

    • В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
    • К Инсинье проявлял интерес «Тоттенхэм».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Stavr007 9 минут назад

      А мог стать легендой Наполи, ха

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