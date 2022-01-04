Инсинье согласовал контракт с «Торонто» до 2027 года. Он доиграет сезон в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в «Торонто». Он согласовал контракт с клубом МЛС до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

30-летний итальянец доиграет сезон в «Наполи», после чего присоединится к канадскому клубу на правах свободного агента.

Сообщалось, что Инсинье будет зарабатывать в американском клубе 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.