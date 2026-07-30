Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Словения. Первая Лига 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Лига конференций 2023/2024 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011