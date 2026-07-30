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Копер
Йосип Иличич
Статистика
€ 200 тыс
Йосип Иличич - статистика
Копер
29 января 1988 (38), Крань
#72 | Полузащитник
190 см | 79 кг
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Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Копер
1 : 3
30.07.2026
Рунавик
79' - 120'
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