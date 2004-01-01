«Аталанта» не включила Иличича в заявку на ЛЕ из-за психологических проблем

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не поможет своей команде в плей-офф Лиги Европы.
34-летний словенец остался вне заявки из-за психологических проблем.
Российский хавбек Алексей Миранчук заявлен на турнир. Также клуб зарегистрировал новичков Жереми Бога и Валентина Михаилу.
- Соперник «Аталанты» по ЛЕ – «Олимпиакос».
- Команды сыграют 17 февраля в Италии и 24 февраля в Греции.
- Иличич не выходит на поле с 9 января.
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