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    «Аталанта» не включила Иличича в заявку на ЛЕ из-за психологических проблем

    Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не поможет своей команде в плей-офф Лиги Европы.

    34-летний словенец остался вне заявки из-за психологических проблем.

    Российский хавбек Алексей Миранчук заявлен на турнир. Также клуб зарегистрировал новичков Жереми Бога и Валентина Михаилу.

    • Соперник «Аталанты» по ЛЕ – «Олимпиакос».
    • Команды сыграют 17 февраля в Италии и 24 февраля в Греции.
    • Иличич не выходит на поле с 9 января.

    Гасперини заблокировал уход Миранчука из-за желания продать Иличича («РБ Спорт»)

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    Источник: Football Italia

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