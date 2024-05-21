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    Назван расширенный состав сборной Словении на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Словении определился с предварительной заявкой на чемпионат Европы-2024.

    В нее вошли 29 футболистов. Позднее главный тренер Матьяж Кек отсеет 3 игроков.

    В составе словенцев есть один представитель РПЛ – защитник «Сочи» Ваня Дркушич.

    Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»), Матевж Видовшек («Олимпия Любляна»);

    Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник Забже»), Петар Стоянович («Сампдория»), Ваня Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Жан Залетел («Виборг»);

    Полузащитники: Тими Элшник («Олимпия Любляна»), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Миха Зайц («Фенербахче»), Адриан Зелькович («Спартак Трнава»);

    Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Лука Захович («Погонь»), Йосип Иличич («Марибор»).

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Словения сыграет в группе С с Данией, Сербией и Англией.

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    Источник: сайт Словенского футбольного союза

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