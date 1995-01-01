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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Иличич может продолжить карьеру в «Милане»

    Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич привлек внимание «Милана».

    По информации Football Italia, представители миланского клуба уже контактировали с окружением 33-летнего футболиста.

    Есть вероятность, что словенец захочет поменять команду летом из-за разногласий с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

    • В текущем сезоне Иличич провел за «Аталанту» 30 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 8,5 миллиона евро.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      elessar arnor 2 часа назад

      да какие бл могут быть разногласия, когда тренер выводит Аталанту в топ уже не первый сезон?!

      0
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      Рейтинг: +1572

      acor94 > elessar arnor 1 час назад

      недоволен, что Миранчук мало играет, решил освободить ему место

      0
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