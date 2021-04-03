Иличич может продолжить карьеру в «Милане»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич привлек внимание «Милана».
По информации Football Italia, представители миланского клуба уже контактировали с окружением 33-летнего футболиста.
Есть вероятность, что словенец захочет поменять команду летом из-за разногласий с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
- В текущем сезоне Иличич провел за «Аталанту» 30 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8,5 миллиона евро.
Источник: Football Italia