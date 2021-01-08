Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил полузащитников Алексея Миранчука и Йосипа Иличича. По мнению итальянца, россиянин еще не обрел самую подходящую позицию на поле.

«У Миранчука нет качеств нападающего, какие есть у Иличича. Нужно постоянно искать подходящую позицию. У нас все в порядке в атаке, где есть Луис Муриэль и Дуван Сапата», – сказал Гасперини.