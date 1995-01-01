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    Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил полузащитников Алексея Миранчука и Йосипа Иличича. По мнению итальянца, россиянин еще не обрел самую подходящую позицию на поле.

    «У Миранчука нет качеств нападающего, какие есть у Иличича. Нужно постоянно искать подходящую позицию. У нас все в порядке в атаке, где есть Луис Муриэль и Дуван Сапата», – сказал Гасперини.

    • Миранчук в сезоне Серии А провел 7 матчей, забил гол.
    • Игрока купили у «Локомотива» в прошлом году.
    • «Аталанта» в Серии А занимает 7-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tutto Atalanta

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9967

      ilichkadr 19 минут назад

      У Миранчука качеств нападающего изначально не было, но тогда на кой его было покупать? Искать подходящую позицию это и есть задача главного тренера.

      1
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      Рейтинг: +1215

      elessar arnor > ilichkadr 17 минут назад

      сообразит, не начинай, что ему стоило остаться в нашем болоте

      0
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      Рейтинг: +9967

      ilichkadr > elessar arnor 4 минуты назад

      Что-то сображалка долго соображает. Как бы у Алексея желание играть не пропало........

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