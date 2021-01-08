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  • Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»

Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»

8 января 2021, 22:15
18

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил полузащитников Алексея Миранчука и Йосипа Иличича. По мнению итальянца, россиянин еще не обрел самую подходящую позицию на поле.

«У Миранчука нет качеств нападающего, какие есть у Иличича. Нужно постоянно искать подходящую позицию. У нас все в порядке в атаке, где есть Луис Муриэль и Дуван Сапата», – сказал Гасперини.

  • Миранчук в сезоне Серии А провел 7 матчей, забил гол.
  • Игрока купили у «Локомотива» в прошлом году.
  • «Аталанта» в Серии А занимает 7-е место.

Источник: Tutto Atalanta
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Иличич Йосип Миранчук Алексей Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (18)
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ilichkadr
1610134358
У Миранчука качеств нападающего изначально не было, но тогда на кой его было покупать? Искать подходящую позицию это и есть задача главного тренера.
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Retiremen_VMF
1610136153
Вот и наигрался в европах парень? Пал жертвой маклей руководства? Или недооценил свои возможности, что то в общем не сработало.
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Валерий2705
1610145496
Ну по факту то так и есть, Иличич, когда в порядке и у него не течет крыша, на голову сильнее Миранчука в целом, в созидании может и не велика разница, но Иличич играя под нападающими и сам может охапку накидать, у него и с реализацией норм и пушка будь здоров. Другой вопрос, что это мог донести любой скаут и без покупки, на кой вы тогда его брали? А Миранчуку не позавидуешь, там ведь даже Малиновский полирует, который себя уже очень неплохо проявил.
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O-Z
1610169001
В локо палыч часто Миранчука в нападение ставил, и довольно то не плохо было,куда лучше смоловых и эдеров.
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Ганнибал Лектор
1610174570
Зачем тогда покупали?
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Иван Петров 1986
1610179997
Сидел бы дома.
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raritet
1610180593
Совершенно разные требования в итальянском и российском чемпионате. Когда нужно еще прибавить, наши уже не могут, по той причине что не привыкли пахать . А там надо пахать. А у нас в некоторых матчах можно и клубничку пособирать пока мячик где-то там катится...
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Guinnesss
1610181527
Уверен Лёха прибавит ещё!
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Вальдемар IV
1610183073
здесь хотя бы не бредят про царь вернулся
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Рубинище
1610202508
Очередное док-во, что наш чемп днище. А распиареные дети лимита годятся только лавку полировать. ни на что там не способны даже в средненьких командах. Привыкли в РПЛ муйнёй заниматься за бешеные лички. Надо, как в Белорусии сделать потолок зарплат для паспортистов-толку от них ни какого.
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