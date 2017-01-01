Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Трабукки: «Три-четыре года назад Иличич мог перейти в «Спартак»

    Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» полузащитника Йосипа Иличича, ныне выступающего за «Аталанту».

    «У нас получается совершить один трансфер из 20 попыток. Кто не приехал из топ-игроков? Иличич. Куда он мог перейти? В «Спартак». Причем это еще было три-четыре года назад, хотя и сегодняшний он бы не помешал», – заявил Трабукки.

    • Иличич с 2017 года защищает цвета «Аталанты».
    • До этого он на протяжении четырех сезонов играл в «Фиорентине».
    • В текущем сезоне словенец забил шесть голов и сделал восемь ассистов в 26 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1190

      Бoрат 48 минут назад

      ИЛЬИЧ ? " Кто же его возьмет . Он же памятник " Гыгыгы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83410
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru