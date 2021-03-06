Трабукки: «Три-четыре года назад Иличич мог перейти в «Спартак»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» полузащитника Йосипа Иличича, ныне выступающего за «Аталанту».
«У нас получается совершить один трансфер из 20 попыток. Кто не приехал из топ-игроков? Иличич. Куда он мог перейти? В «Спартак». Причем это еще было три-четыре года назад, хотя и сегодняшний он бы не помешал», – заявил Трабукки.
- Иличич с 2017 года защищает цвета «Аталанты».
- До этого он на протяжении четырех сезонов играл в «Фиорентине».
- В текущем сезоне словенец забил шесть голов и сделал восемь ассистов в 26 матчах.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»