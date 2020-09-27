Технический директор «Аталанты» – о Миранчуке: «Надеемся, он сможет конкурировать с Иличичем»

Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори оценил перспективы экс-полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

«Наш выбор остановился именно на нем, потому что сильно напоминает Иличича. Нам нужно сформировать пару, которая будет бороться за место в стартовом составе. Мы надеемся, что он сможет успешно заменить Иличича.

Согласен, что пару лет назад такие игроки, как Миранчук, к нам бы не пришли. Теперь нам предлагают игроков, о которых мы раньше совершенно не думали. Миранчук один из них.

Он пришел с большим желанием, сразу принял наше предложение», – рассказал Сартори.