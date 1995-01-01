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    Технический директор «Аталанты» – о Миранчуке: «Надеемся, он сможет конкурировать с Иличичем»

    Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори оценил перспективы экс-полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

    «Наш выбор остановился именно на нем, потому что сильно напоминает Иличича. Нам нужно сформировать пару, которая будет бороться за место в стартовом составе. Мы надеемся, что он сможет успешно заменить Иличича.

    Согласен, что пару лет назад такие игроки, как Миранчук, к нам бы не пришли. Теперь нам предлагают игроков, о которых мы раньше совершенно не думали. Миранчук один из них.

    Он пришел с большим желанием, сразу принял наше предложение», – рассказал Сартори.

    • «Аталанта» купила Миранчука за 14,5 миллиона евро.
    • Ожидается, что россиянин дебютирует за новый клуб в октябре после того, как оправится от травмы.
    • Бергамаски начали сезон с победы над «Торино».

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    Источник: Calciomercato

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