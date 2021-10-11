Россия обыгрывает Словению со счетом 2:1 после первого тайма. Забили Дивеев и Джикия ударом через себя

Закончился первый тайм матча 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

Команда Валерия Карпина ведет со счетом 2:1. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия (ударом через себя), у словенцев единственный забитый мяч на счету Йосипа Иличича.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия на данный момент лидирует в группе H.

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