Россия обыгрывает Словению со счетом 2:1 после первого тайма. Забили Дивеев и Джикия ударом через себя

от Жоры не ожидал!
Закончился первый тайм матча 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Словении и России.
Команда Валерия Карпина ведет со счетом 2:1. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия (ударом через себя), у словенцев единственный забитый мяч на счету Йосипа Иличича.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Россия на данный момент лидирует в группе H.
Идеальный розыгрыш стандарта от наших парнейФомин навесил четко на Дивеева, и Игорь открыл счет pic.twitter.com/yp9thTgx5u— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021
БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидетьТак не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеальноУходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021