Россия обыгрывает Словению со счетом 2:1 после первого тайма. Забили Дивеев и Джикия ударом через себя

Закончился первый тайм матча 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Словении и России.
Команда Валерия Карпина ведет со счетом 2:1. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия (ударом через себя), у словенцев единственный забитый мяч на счету Йосипа Иличича.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Россия на данный момент лидирует в группе H.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Бомбардир»