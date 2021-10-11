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    Россия обыгрывает Словению со счетом 2:1 после первого тайма. Забили Дивеев и Джикия ударом через себя

    Закончился первый тайм матча 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

    Команда Валерия Карпина ведет со счетом 2:1. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия (ударом через себя), у словенцев единственный забитый мяч на счету Йосипа Иличича.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    11.10.2021 22:33
    Комментарии27
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      Рейтинг: +627

      inzek 1 час назад

      от Жоры не ожидал!

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      Рейтинг: +4421

      AtticusFinch 2 часа назад

      Сборная России откровенно слаба - однако имеет в распоряжении 19 очков и идет на первом месте...где же все эксперты, которые хвалили мертвую сборную украины, с её 8 очками?

      2
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      Рейтинг: +1621

      lek! 2 часа назад

      Некоторые тут Россию сравнили с Бразилией , какие молодцы ?
      Вы там игру где увидели , столько моментов просрали , не знают что с мячом делать . Просто позорище , а не игра .

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      Рейтинг: +11012

      житель СПб 2 часа назад

      Молодцы! Совершенно другой настрой...

      1
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      Рейтинг: +445

      rattyboy 2 часа назад

      Не знаю, что Валера пообещал им вставить в случае проигрыша, но догадываюсь, что-то очень большое...
      Совершенно другая команда !!!

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      Рейтинг: +327

      Правдоруб100 2 часа назад

      Как бы ни сыграли, всё идёт хорошо!!! Карпин пока наиболее кпдешный тренер из последних, сборная сыгрывается, набирает обороты, становится лучше!!!

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      Рейтинг: +5217

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Отвратительное распоряжение мячом. Столько игроков открывается в перпективной атаке, а владеющий мячом принимает максимально тупое решение, не решившись отдать пас вперед набегающему. Ну такой вот уровень.

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      Рейтинг: +2863

      CSKA57 3 часа назад

      Главное, чтобы во втором тайме не встали. После гола в наши ворота стало тревожно.

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      Рейтинг: +9684

      knikos 3 часа назад

      Бакаева н Смолова и нонешнего капитана надо менять . Мля , нападение не может , защита поможет . Гол Джикии - красава !

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      Рейтинг: +185

      haxxproxx > knikos 3 часа назад

      Бакаева и Сутормина в первую очередь убирать надо, я думаю Валера это уже понял.

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      Рейтинг: +61

      Gasanov Хачик 3 часа назад

      Ай Жора! Што это за толстый мультихач так забил чирис сибя! Как он так испалняет такой жоский удар! Ай ты красапетал капитальный! Диржитись брадяги!

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