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    «Брат». Иличич после игры с Россией выложил фото с Миранчуком

    Полузащитник сборной Словении Йосип Иличич выложил в инстаграме совместный кадр с игроком сборной России Алексеем Миранчуком. Они вместе выступают за «Аталанту».

    «Брат», – подписал Иличич.

    • Россия в отборочном матче ЧМ-2022 обыграла Словению со счетом 2:1.
    • Иличич сделал в матче 8 обводок (успешные – 6).
    • Сборная России лидирует в отборочной группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Йосипа Иличича

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7939

      Вомбат 1 час назад

      Брат-то он конечно брат, в это мы верим, оба хорошие ребята, братья-славяне и так далее. Но не по игре. Разница в классе чудовищная. Просто разные футбольные миры.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5385

      playsh > Вомбат 1 час назад

      Да уж,пусть теперь Лёша шею хотя бы недельку не моет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2091

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Что я могу сказать, значит уважает он Леху. Раз такое отношение. Очень приятно

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2698

      _Marqella_ 3 часа назад

      Большие симпатии к Иличичу...))

      8
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      Рейтинг: +1563

      kvm 4 часа назад

      2

      0
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