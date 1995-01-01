«Брат». Иличич после игры с Россией выложил фото с Миранчуком

Брат-то он конечно брат, в это мы верим, оба хорошие ребята, братья-славяне и так далее. Но не по игре. Разница в классе чудовищная. Просто разные футбольные миры.
Полузащитник сборной Словении Йосип Иличич выложил в инстаграме совместный кадр с игроком сборной России Алексеем Миранчуком. Они вместе выступают за «Аталанту».
«Брат», – подписал Иличич.
- Россия в отборочном матче ЧМ-2022 обыграла Словению со счетом 2:1.
- Иличич сделал в матче 8 обводок (успешные – 6).
- Сборная России лидирует в отборочной группе.