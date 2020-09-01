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    Гасперини: «Миранчука взяли на замену Иличичу. Не стоит ждать, что он сразу изменит игру «Аталанты»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «Миранчук приобретен в качестве замены отсутствующему Иличичу, хотя их позиции не одинаковые. Я уже просил игрока такого плана перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть. Миранчук – молодой, хороший футболист. Нужно оценить его качества после восстановления от травмы, на которое не должно уйти больше нескольких недель. Не следует ждать, что Миранчук окажет немедленное влияние на игру команды», – сказал Гасперини.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1211

      Tsigan 26 минут назад

      Если дадут время на адаптацию то все будет норм.

      1
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      Рейтинг: +3607

      dinar7777dinar 50 минут назад

      хороший тренер. удачи миранчуку ! и хорошо что не пошел играть в пи дерскую помойку женит. в аталанте сильная конкуренция. все зависит от миранчука ! как я понял что он будет играть на той позиции что играет йосип иличич а ему 32 года . значит миранчука подписали не зря ! удачи тем более сериал сейчас становится все интереснее.

      2
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      Рейтинг: +1436

      Decorhome 2 часа назад

      главное вписаться в игру

      2
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