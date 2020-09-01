Гасперини: «Миранчука взяли на замену Иличичу. Не стоит ждать, что он сразу изменит игру «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Миранчук приобретен в качестве замены отсутствующему Иличичу, хотя их позиции не одинаковые. Я уже просил игрока такого плана перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть. Миранчук – молодой, хороший футболист. Нужно оценить его качества после восстановления от травмы, на которое не должно уйти больше нескольких недель. Не следует ждать, что Миранчук окажет немедленное влияние на игру команды», – сказал Гасперини.