Три игрока «Аталанты» забили в сезоне Серии А 15+ голов. Такого в Серии А не было с 1952 года

Дуван Сапата, Йосип Иличич, Луис Муриэль забили в составе «Аталанты» в текущем сезоне Серии А не меньше 15 голов каждый. Такого достижения в турнире не было с 1952 года – чтобы три игрока одной команды забили столько мячей в одной кампании.
Тогда, 68 лет назад, 15+ голов в сезоне чемпионата Италии забили три футболиста «Ювентуса».
- Лучшим бомбардиром «Аталанты» в сезоне Серии А является Муриэль – 17 голов.
- «Аталанта» в таблице идет третьей.
- Команда в августе сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Источник: Бомбардир.ру