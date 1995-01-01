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    Три игрока «Аталанты» забили в сезоне Серии А 15+ голов. Такого в Серии А не было с 1952 года

    Дуван Сапата, Йосип Иличич, Луис Муриэль забили в составе «Аталанты» в текущем сезоне Серии А не меньше 15 голов каждый. Такого достижения в турнире не было с 1952 года – чтобы три игрока одной команды забили столько мячей в одной кампании.

    Тогда, 68 лет назад, 15+ голов в сезоне чемпионата Италии забили три футболиста «Ювентуса».

    • Лучшим бомбардиром «Аталанты» в сезоне Серии А является Муриэль – 17 голов.
    • «Аталанта» в таблице идет третьей.
    • Команда в августе сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

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