Три игрока «Аталанты» забили в сезоне Серии А 15+ голов. Такого в Серии А не было с 1952 года

Дуван Сапата, Йосип Иличич, Луис Муриэль забили в составе «Аталанты» в текущем сезоне Серии А не меньше 15 голов каждый. Такого достижения в турнире не было с 1952 года – чтобы три игрока одной команды забили столько мячей в одной кампании.

Тогда, 68 лет назад, 15+ голов в сезоне чемпионата Италии забили три футболиста «Ювентуса».