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    Гасперини заблокировал уход Миранчука из-за желания продать Иличича («РБ Спорт»)

    Стало известно, почему сорвался переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Лацио».

    Клубы почти обо всем договорились, но в последний момент сделку заблокировал главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

    Специалист предпочитает продать Йосипа Иличича, который испытывает психологические проблемы, из-за чего не может играть на нужном уровне.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Источник: «РБ Спорт»

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    31.01.2022 23:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13470

      житель СПб 39 минут назад

      Продолжает гадить итальянец... Очень противно.

      0
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      Рейтинг: +4403

      FENIX-SL 50 минут назад

      ну учитывая что он реально может, наверное и к лучшему
      Аталанта все равно самый перспективный и здраво играющий клуб Италии
      никакие Дженоа и Лацио не идут в сравнение
      очень уж веселая игра у Гасперини
      не удивлюсь если Алексей сможет быть в основе
      такие примеры в Аталанте уже имелись, когда игрок вообще не вылезал со скамьи а потом на нее вовсе не уходил

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    • ...
      Рейтинг: +1705

      Dr.Metal 2 часа назад

      Да этот Гаспирини за**бал уже! Миранчука купили не спросив его и он не скрывает, что абсолютно на него не рассчитывает и Иличич реально сильнее, но по годам постарше будет, но на позиции ассорти игроков. И уж отпустил бы Алексея раз не нужен. Тем более Лацио вариант куда круче был чем Дженоа

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