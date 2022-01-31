Гасперини заблокировал уход Миранчука из-за желания продать Иличича («РБ Спорт»)

Стало известно, почему сорвался переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Лацио».
Клубы почти обо всем договорились, но в последний момент сделку заблокировал главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.
Специалист предпочитает продать Йосипа Иличича, который испытывает психологические проблемы, из-за чего не может играть на нужном уровне.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»