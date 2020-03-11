Лига чемпионов. «Аталанта» прошла «Валенсию» с общим счетом 8:4, Черышева выпустили на замену, Иличич сделал покер

«Аталанта» обыграла «Валенсию» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хет-триком отметился Йосип Иличич.

Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте. Его команда проиграла итальянцам с общим счетом 4:8.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Валенсия (Испания) – Аталанта (Италия) – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Иличич, 3 (с пенальти); 1:1 – Гамейро, 21; 1:2 – Иличич, 43 (с пенальти); 2:2 – Гамейро, 51; 3:2 – Торрес, 67; 3:3 – Иличич, 71; 3:4 – Иличич, 82.

Первый матч: 1:4.

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