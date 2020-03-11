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    Лига чемпионов. «Аталанта» прошла «Валенсию» с общим счетом 8:4, Черышева выпустили на замену, Иличич сделал покер

    «Аталанта» обыграла «Валенсию» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хет-триком отметился Йосип Иличич.

    Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте. Его команда проиграла итальянцам с общим счетом 4:8.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Валенсия (Испания) – Аталанта (Италия) – 3:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Иличич, 3 (с пенальти); 1:1 – Гамейро, 21; 1:2 – Иличич, 43 (с пенальти); 2:2 – Гамейро, 51; 3:2 – Торрес, 67; 3:3 – Иличич, 71; 3:4 – Иличич, 82.

    Первый матч: 1:4.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2020 00:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +466

      _MATRIX_ 9 часов назад

      Так покер или хет-трик? :-)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9445

      Cules2013 12 часов назад

      Думаю, что был бы матч при зрителях, и Валенсия играла бы лучше, и голов было бы меньше, а то играли, как товарняк, почти без защиты были обе команды, кто кому просто больше голов напихает. Но Аталанта заслужила проход дальше, это без вопросов.

      0
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      Рейтинг: +286

      моэм 17 часов назад

      Аталанта - супер!!!...бесшабашная атака...даже лидер Юве забил на 20 голов меньше.

      2
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 23 часа назад

      Не удивительно что сайту требуются новостники. В заголовке Иличич покер оформил, а в тексте Хет трик.

      4
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      Рейтинг: +9462

      DeStar > Hektor 84 23 часа назад

      да будто троллинг , или копипаст с тупого источника.. либо... либо хз

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1117

      AHTUNGBOL 23 часа назад

      А смотреть пришлось на избиение куриц по СрачТв...

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