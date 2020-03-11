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  • Лига чемпионов. «Аталанта» прошла «Валенсию» с общим счетом 8:4, Черышева выпустили на замену, Иличич сделал покер

Лига чемпионов. «Аталанта» прошла «Валенсию» с общим счетом 8:4, Черышева выпустили на замену, Иличич сделал покер

11 марта 2020, 00:52
6

«Аталанта» обыграла «Валенсию» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хет-триком отметился Йосип Иличич.

Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте. Его команда проиграла итальянцам с общим счетом 4:8.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Валенсия (Испания) – Аталанта (Италия) – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Иличич, 3 (с пенальти); 1:1 – Гамейро, 21; 1:2 – Иличич, 43 (с пенальти); 2:2 – Гамейро, 51; 3:2 – Торрес, 67; 3:3 – Иличич, 71; 3:4 – Иличич, 82.

Первый матч: 1:4.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Италия. Серия А Валенсия Аталанта Иличич Йосип Черышев Денис
Комментарии (6)
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AHTUNGBOL
1583877393
А смотреть пришлось на избиение куриц по СрачТв...
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Hektor 84
1583878548
Не удивительно что сайту требуются новостники. В заголовке Иличич покер оформил, а в тексте Хет трик.
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моэм
1583901207
Аталанта - супер!!!...бесшабашная атака...даже лидер Юве забил на 20 голов меньше.
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Cules2013
1583919474
Думаю, что был бы матч при зрителях, и Валенсия играла бы лучше, и голов было бы меньше, а то играли, как товарняк, почти без защиты были обе команды, кто кому просто больше голов напихает. Но Аталанта заслужила проход дальше, это без вопросов.
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_MATRIX_
1583928573
Так покер или хет-трик? :-)
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