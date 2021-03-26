Черчесов: «Смотрим за Миранчуком в «Аталанте», поэтому знаем, что умеет Иличич»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что хорошо знаком с игровыми качествами полузащитника сборной Словении Йосипа Иличича.

«Смотрим за Алексеем [Миранчуком], когда он играет в «Аталанте», поэтому знаем, что умеет Иличич. Играет дисциплинированно, ни разу не видел, чтобы он играл спустя рукава. С Лeшей на тему Иличича не говорил, так как почти каждую игру смотрю сам», – сказал Черчесов.

Россия примет Словению в субботу, 27 марта.

Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

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