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    Черчесов: «Смотрим за Миранчуком в «Аталанте», поэтому знаем, что умеет Иличич»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что хорошо знаком с игровыми качествами полузащитника сборной Словении Йосипа Иличича.

    «Смотрим за Алексеем [Миранчуком], когда он играет в «Аталанте», поэтому знаем, что умеет Иличич. Играет дисциплинированно, ни разу не видел, чтобы он играл спустя рукава. С Лeшей на тему Иличича не говорил, так как почти каждую игру смотрю сам», – сказал Черчесов.

    • Россия примет Словению в субботу, 27 марта.
    • Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

    Черчесов – о молодежной сборной России: «Поддерживал их с первой до последней минуты»

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    Источник: «Чемпионат»

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