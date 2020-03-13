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    Иличич – игрок недели в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич признан лучшим игроком текущей недели в Лиге чемпионов.

    32-летний словенец оформил покер в матче с «Валенсией», который завершился победой его команды со счетом 4:3.

    Помимо Иличича на награду претендовали Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Ян Облак («Атлетико») и Хуан Бернат («ПСЖ»).

    Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5217

      paracetamol 2 часа назад

      Игроки недели в Лиге чемпионов - зрители, которых не было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      Flydis 3 часа назад

      Будь он на лет 5 помоложе, счас бы ценник на него был более 50 млн.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      КрымForever 3 часа назад

      Ильич - чемпион по просмотрам на Евровидение)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +13806

      bset > КрымForever 3 часа назад

      Uno dos cuatro

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