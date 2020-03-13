Иличич – игрок недели в Лиге чемпионов

Игроки недели в Лиге чемпионов - зрители, которых не было!
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич признан лучшим игроком текущей недели в Лиге чемпионов.
32-летний словенец оформил покер в матче с «Валенсией», который завершился победой его команды со счетом 4:3.
Помимо Иличича на награду претендовали Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Ян Облак («Атлетико») и Хуан Бернат («ПСЖ»).
Four-goal Atalanta hero Josip Iličić scoops the prize #UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/bmoPic36mH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2020