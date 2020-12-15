Гасперини: «Миранчук сегодня впервые тренировался после коронавируса. У Иличича проблемы с горлом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука, переболевшего коронавирусом.

«Миранчук сегодня впервые смог тренироваться, его тест на коронавирус оказался отрицательным. «Аталанте» нужна отличная игра, но игроки должны показать свою уверенность. Времени на подготовку к матчу не так много.

Иличич все еще не может играть. Не знаю, сможет ли Иличич восстановиться, он не тренировался до вчерашнего дня. У него проблемы с горлом», – сказал Гасперини.