Гасперини: «Миранчук сегодня впервые тренировался после коронавируса. У Иличича проблемы с горлом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука, переболевшего коронавирусом.
«Миранчук сегодня впервые смог тренироваться, его тест на коронавирус оказался отрицательным. «Аталанте» нужна отличная игра, но игроки должны показать свою уверенность. Времени на подготовку к матчу не так много.
Иличич все еще не может играть. Не знаю, сможет ли Иличич восстановиться, он не тренировался до вчерашнего дня. У него проблемы с горлом», – сказал Гасперини.
- 16 декабря «Аталанта» сыграет с «Ювентусом».
- О заражении Миранчука коронавирусом стало известно 27 ноября.
- В этом сезоне он провел за «Аталанту» четыре матча и забил два гола.
Источник: Football Italia