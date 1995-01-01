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    Гасперини: «Миранчук сегодня впервые тренировался после коронавируса. У Иличича проблемы с горлом»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука, переболевшего коронавирусом.

    «Миранчук сегодня впервые смог тренироваться, его тест на коронавирус оказался отрицательным. «Аталанте» нужна отличная игра, но игроки должны показать свою уверенность. Времени на подготовку к матчу не так много.

    Иличич все еще не может играть. Не знаю, сможет ли Иличич восстановиться, он не тренировался до вчерашнего дня. У него проблемы с горлом», – сказал Гасперини.

    • 16 декабря «Аталанта» сыграет с «Ювентусом».
    • О заражении Миранчука коронавирусом стало известно 27 ноября.
    • В этом сезоне он провел за «Аталанту» четыре матча и забил два гола.

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    Источник: Football Italia

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