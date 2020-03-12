Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Облак, Забитцер, Бернат и Иличич – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.

    В число претендентов вошли Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Йосип Иличич («Аталанта»), Ян Облак («Атлетико») и Хуан Бернат («ПСЖ»).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2020 07:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      solodealer 14 часов назад

      Какие забитцеры-иличичи??)))
      ОБЛАК ВЧЕРА ОДИН ОБЫГРАЛ ЛИВЕРПУЛЬ!!!!!!!!!!
      Не пробовали, по случаю, кода-нибудь самостоятельно сверлить ж/б стену, в принципе, хорошей дрелью??? Когда, будучи на старте вполне уверенным в своих силах...через часа 2-3 безрезультатной суеты начинают отваливаться мышцы...и ты понимаешь, что.. проиграл и придётся вызывать спецов с перфоратором?))))
      После игры против ТАКОГО ВРАТАРЯ,.. ну... не знаю.... ЗАХОЧЕТСЯ ПРОСТО БУТСЯ НА ГВОЗДЬ ПОВЕСИТЬ....)))
      А какой смысл вообще пытаться атаковать и обыгрывать игроков противника в поле??? Если потом этот Чёрт...ВСЁ РАВНО НЕ ДАСТ ЗАБИТЬ?))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      Romio-xxx 14 часов назад

      Однозначно Облак!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      solodealer > Romio-xxx 14 часов назад

      Вне всяких!+

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75241
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru