Облак, Забитцер, Бернат и Иличич – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Какие забитцеры-иличичи??)))
ОБЛАК ВЧЕРА ОДИН ОБЫГРАЛ ЛИВЕРПУЛЬ!!!!!!!!!!
Не пробовали, по случаю, кода-нибудь самостоятельно сверлить ж/б стену, в принципе, хорошей дрелью??? Когда, будучи на старте вполне уверенным в своих силах...через часа 2-3 безрезультатной суеты начинают отваливаться мышцы...и ты понимаешь, что.. проиграл и придётся вызывать спецов с перфоратором?))))
После игры против ТАКОГО ВРАТАРЯ,.. ну... не знаю.... ЗАХОЧЕТСЯ ПРОСТО БУТСЯ НА ГВОЗДЬ ПОВЕСИТЬ....)))
А какой смысл вообще пытаться атаковать и обыгрывать игроков противника в поле??? Если потом этот Чёрт...ВСЁ РАВНО НЕ ДАСТ ЗАБИТЬ?))))
УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.
В число претендентов вошли Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Йосип Иличич («Аталанта»), Ян Облак («Атлетико») и Хуан Бернат («ПСЖ»).
- Забитцер сделал дубль в матче с «Тоттенхэмом».
- Иличич оформил покер в игре с «Валенсией».
- Облак совершил 11 сейвов в поединке с «Ливерпулем».
- Бернат забил гол в ворота дортмундской «Боруссии».