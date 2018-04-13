«Манчестер Сити» потратит летом 600 миллионов на трансферы

Посмотрим, пока не сильно верится. Я верю, только офф. заявлениям, проверенным фактам. Сити не тратил ещё ни на одного игрока больше 65 млн. Это коого это они хотят купить на 600 млн? Три Неймара? Гвардиола только недавно сказал, что денег у клуба на игроков цены Погба нет. Тем более, Сити нужны, в первую очередь, игроки оборонительного толка, а они дешевле стоят атакующих.
Руководство «Манчестер Сити» готово потратить около 600 миллионов фунтов стерлингов на осуществление трансферов.
Главный тренер команды Хосеп Гвардиола попросил приобрести трех серьезных футболистов, чтобы в следующем сезоне одержать победу не только в чемпионате Англии, но и в Лиге чемпионов. Это является основной целью клуба на будущий сезон.