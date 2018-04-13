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    «Манчестер Сити» потратит летом 600 миллионов на трансферы

    Руководство «Манчестер Сити» готово потратить около 600 миллионов фунтов стерлингов на осуществление трансферов.

    Главный тренер команды Хосеп Гвардиола попросил приобрести трех серьезных футболистов, чтобы в следующем сезоне одержать победу не только в чемпионате Англии, но и в Лиге чемпионов. Это является основной целью клуба на будущий сезон.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.04.2018 09:05
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:55

      Посмотрим, пока не сильно верится. Я верю, только офф. заявлениям, проверенным фактам. Сити не тратил ещё ни на одного игрока больше 65 млн. Это коого это они хотят купить на 600 млн? Три Неймара? Гвардиола только недавно сказал, что денег у клуба на игроков цены Погба нет. Тем более, Сити нужны, в первую очередь, игроки оборонительного толка, а они дешевле стоят атакующих.

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 13 апреля 2018, 15:11

      Почему не 800?

      0
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 13 апреля 2018, 13:51

      Я вижу, что судья -ИСПАНЕЦ Матеу Лаос (Испания) поставил подножку КАТАЛОНЦУ Пепу Гвардиоле. Пострадал Манчестер Сити

      0
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:47

      Были бы финансы ,игроки найдутся.

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 апреля 2018, 12:58

      Неймар , Кейн , Салах

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 13 апреля 2018, 12:02

      Кого ? Ну Бусикетса , кого еще ? На целых 600 .., Месси тот же в Барсе останется , Неймар скорее в Испанию вернется .

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 13 апреля 2018, 11:40

      И ничего ни у них,ни у ПСЖ не получится. Их чемпионаты,это их потолок. Гвардиола получил хороший урок три раза подряд. И,если с МЮ,это можно считать ошибкой,то два подряд от мерсисайдцев-закономерностью.

      3
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 13 апреля 2018, 11:21

      Ну значит они и купят Неймара

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 апреля 2018, 11:16

      К вопросу о финансовой мощи западных стран и России. Почувстуйте разницу.

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 > kykyi 13 апреля 2018, 11:43

      На всех стадионах АПЛ нет свободных мест (даже если играет вест бромвич и сток сити ), а у нас что?!

      2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 13 апреля 2018, 11:09

      это на 3х футболёров. реально на такие деньги вся пфл+фнл содержаться будет.

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