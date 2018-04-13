«Манчестер Сити» потратит летом 600 миллионов на трансферы

Руководство «Манчестер Сити» готово потратить около 600 миллионов фунтов стерлингов на осуществление трансферов.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола попросил приобрести трех серьезных футболистов, чтобы в следующем сезоне одержать победу не только в чемпионате Англии, но и в Лиге чемпионов. Это является основной целью клуба на будущий сезон.