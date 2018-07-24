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    «Боруссия» продаст Вайгля в «ПСЖ» за 50 миллионов, если купит Витселя

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль входит в трансферные интересы «ПСЖ».

    Новый главный тренер парижан Томас Тухель ранее работал с футболистом в дортмундском клубе. Он является инициатором приглашения игрока во Францию.

    «Боруссия» готова продать Вайгля лишь в том случае, если приобретет Акселя Витселя из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на его позицию. Сумма трансфера немца оценивается в 50 миллионов евро.

    Хавбек пропускает американское турне своей команды из-за травмы бедра.

    Источник: Bild

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    24.07.2018 06:32
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 24 июля 2018, 10:02

      играет-то так себе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 июля 2018, 07:04

      Ужасное решение. Если этот трансфер состоится, то с Боруссией всё ясно. Руководство окончательно потеряло понимание в каком направлении двигаться. Вайгль - великолепный молодой игрок, на таких нужно строить конкурентоспособную команду, а не на всяких Витселях. Но это, похоже, больше не входит в планы Вацке и Цорка. Как бы опять клуб до грани банкротства не довели.

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