«Боруссия» продаст Вайгля в «ПСЖ» за 50 миллионов, если купит Витселя

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль входит в трансферные интересы «ПСЖ».

Новый главный тренер парижан Томас Тухель ранее работал с футболистом в дортмундском клубе. Он является инициатором приглашения игрока во Францию.

«Боруссия» готова продать Вайгля лишь в том случае, если приобретет Акселя Витселя из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на его позицию. Сумма трансфера немца оценивается в 50 миллионов евро.

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