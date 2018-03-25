Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» летом пополнит состав пятью игроками. Среди возможных новичков – Левандовски, Кейн и Паредес

    «Реал» планирует провести масштабную кампанию в летнее трансферное окно.

    Мадридский клуб хочет приобрести центрального и правого защитников, центрального хавбека и футболистов в линию атаки.

    Сливочные готовы заплатить 40 миллионов евро за защитника Альваро Одриосолу из «Реала Сосьедад». В центр поля рассматриваются кандидатуры Юлиана Вайгля («Боруссия» Дортмунд), Эмре Джана («Ливерпуль») и Леандро Паредеса («Зенит»).

    Главная цель «Реала» в атакующей линии – нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В сферу интересов испанцев также входят Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2018 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 28 марта 2018, 08:29

      Заберите Паредеса, ооооочень просим!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 26 марта 2018, 18:37

      Вот не надо так за Паредеса,отменный игрок и стоит таких денег!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 26 марта 2018, 17:41

      Паредес))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 26 марта 2018, 01:13

      Передеса лямов за 50 загнать, да хорошего напа купить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 25 марта 2018, 22:06

      А ПАРЕДЕС КАКИМИ ПУТЯМИ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛСЯ, ПИ*ДУНЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 20:46

      Видимо девиз такой у Реала ,брать все подряд.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Влаан 25 марта 2018, 20:40

      Блин продайте Бензема и Варана. Кого ни купите будет лучше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Влаан 25 марта 2018, 22:42

      да ну варан ! варан еще заиграет ! рамос косячит в обороне не хуже !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 25 марта 2018, 20:20

      Смешно читать про Левандовски которому 30 лет...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 марта 2018, 20:07

      чё то в списке не вижу цёму дзюбинью...или показалось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 20:01

      А зачем ПАпередаст в Реале???Пусть в зинете гниёт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11