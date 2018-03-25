«Реал» летом пополнит состав пятью игроками. Среди возможных новичков – Левандовски, Кейн и Паредес

«Реал» планирует провести масштабную кампанию в летнее трансферное окно.

Мадридский клуб хочет приобрести центрального и правого защитников, центрального хавбека и футболистов в линию атаки.

Сливочные готовы заплатить 40 миллионов евро за защитника Альваро Одриосолу из «Реала Сосьедад». В центр поля рассматриваются кандидатуры Юлиана Вайгля («Боруссия» Дортмунд), Эмре Джана («Ливерпуль») и Леандро Паредеса («Зенит»).

Главная цель «Реала» в атакующей линии – нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В сферу интересов испанцев также входят Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).