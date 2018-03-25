Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» летом пополнит состав пятью игроками. Среди возможных новичков – Левандовски, Кейн и Паредес

«Реал» летом пополнит состав пятью игроками. Среди возможных новичков – Левандовски, Кейн и Паредес

25 марта 2018, 19:19
21

«Реал» планирует провести масштабную кампанию в летнее трансферное окно.

Мадридский клуб хочет приобрести центрального и правого защитников, центрального хавбека и футболистов в линию атаки.

Сливочные готовы заплатить 40 миллионов евро за защитника Альваро Одриосолу из «Реала Сосьедад». В центр поля рассматриваются кандидатуры Юлиана Вайгля («Боруссия» Дортмунд), Эмре Джана («Ливерпуль») и Леандро Паредеса («Зенит»).

Главная цель «Реала» в атакующей линии – нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В сферу интересов испанцев также входят Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Источник: AS
Испания. Примера Реал Зенит Бавария Левандовски Роберт Кейн Гарри Джан Эмре Паредес Леандро Вайгль Юлиан Одриосола Альваро
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1521995116
не хилое усиление. Роналду сползает, конец эры выпендрежника
Ответить
овертайм
1521995388
а вратарь, а азар?)
Ответить
Павел Буре
1521995415
бамбардир, какой паредес??? тот уровень который он показывает в зените тянет на реал сосьедад, а не на реал мадрид.
Ответить
Полная Канистра
1521996910
пардон пардес в Реал???????????????? они там даже про него и не слыхали кто такой этот перец
Ответить
Татарин за ЦСКА
1521997304
А зачем ПАпередаст в Реале???Пусть в зинете гниёт
Ответить
koli4ka
1521997653
чё то в списке не вижу цёму дзюбинью...или показалось?
Ответить
Maxi_7
1521998400
Смешно читать про Левандовски которому 30 лет...)
Ответить
zigbert
1521999987
Видимо девиз такой у Реала ,брать все подряд.
Ответить
!ce man
1522004798
А ПАРЕДЕС КАКИМИ ПУТЯМИ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛСЯ, ПИ*ДУНЫ
Ответить
Gornostay
1522214971
Заберите Паредеса, ооооочень просим!!!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
6
Все новости
Все новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
Вчера, 14:15
8
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+