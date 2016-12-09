Ватцке: «Нет никаких договоренностей с Пересом насчет игроков «Боруссии» Д»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о том, что во время матча Лиги чемпионов против «Реала» он обсуждал с президентом мадридцев Флорентино Пересом возможные трансферы.

«Я действительно ужинал с Флорентино Пересом, и мы сидели рядом на стадионе, но не потратили ни секунды на разговоры об игроках «Боруссии». Нет никаких договоренностей», – сказал Ватцке.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересовался возможностью приобретения Пьера-Эмерика Обамеянга, Юлиана Вайгля и Усмане Дембеле.