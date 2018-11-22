«Арсенал» в январе хочет купить полузащитника «Боруссии» Вайгля

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль входит в трансферные интересы «Арсенала».

Глава скаутов лондонского клуба Свен Мислинтат, который ранее работал на аналогичной должности в немецком клубе, стал инициатором такого интереса. Трансфер 23-летнего футболиста может произойти в ближайшее январское окно.

В «Боруссии» не рассматривают продажу своего футболиста этой зимой, хотя он имеет малое количество игровой практики в текущем сезоне. В Бундеслиге на его счету два матча и один забитый мяч.