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    «Арсенал» в январе хочет купить полузащитника «Боруссии» Вайгля

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль входит в трансферные интересы «Арсенала».

    Глава скаутов лондонского клуба Свен Мислинтат, который ранее работал на аналогичной должности в немецком клубе, стал инициатором такого интереса. Трансфер 23-летнего футболиста может произойти в ближайшее январское окно.

    В «Боруссии» не рассматривают продажу своего футболиста этой зимой, хотя он имеет малое количество игровой практики в текущем сезоне. В Бундеслиге на его счету два матча и один забитый мяч.

    Источник: Bild

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    22.11.2018 07:41
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