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    Лев приобретет в «Реал» четырех игроков, если возглавит мадридский клуб

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в случае получения аналогичной должности в «Реале» хочет приобрести в мадридский клуб четырех игроков.

    В планы 58-летнего специалиста входят Давид Алаба («Бавария»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д) и Юлиан Дракслер («ПСЖ»).

    В приглашении Лева в «Реал» лично заинтересован президент сливочных Флорентино Перес.

    Источник: Don Balon

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    09.02.2018 12:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 18:18

      во дают он еще наверно даже не получал никакого предложения и всеми мыслями готовиться к ЧМ а они уже называют кого он купить хочет, может сразу и трофеи какие он выиграет в будущем расскажете))

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2018, 15:52

      )))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 14:06

      Лёв умеет делать команду, а костяк названный им - крепкая опора для начала работы в новом клубе.

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 февраля 2018, 13:51

      Алаба левый защитник, а Марселло куда?

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > grafff 10 февраля 2018, 18:38

      куда куда) в нападение)) он там времени больше проводит)

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 9 февраля 2018, 12:50

      Многовато Юлианов на квадратный метр

      2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > ajoq 9 февраля 2018, 13:33

      Ага, коня Юлия из мультика еще не хватает)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 февраля 2018, 12:40

      Может, он с Германией ещё контракт продлит после ЧМ. Не видится он как клубный тренер...

      1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 9 февраля 2018, 12:40

      Откуда инфа? Какой-то журналист высосал из пальца, причем - немытого?

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 12:11

      Подождём нормального развития событий - сначала назначение, а потом уже обнародование инфы по условиям и требованиям!!))

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