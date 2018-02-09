Лев приобретет в «Реал» четырех игроков, если возглавит мадридский клуб

во дают он еще наверно даже не получал никакого предложения и всеми мыслями готовиться к ЧМ а они уже называют кого он купить хочет, может сразу и трофеи какие он выиграет в будущем расскажете))
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в случае получения аналогичной должности в «Реале» хочет приобрести в мадридский клуб четырех игроков.
В планы 58-летнего специалиста входят Давид Алаба («Бавария»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д) и Юлиан Дракслер («ПСЖ»).
В приглашении Лева в «Реал» лично заинтересован президент сливочных Флорентино Перес.