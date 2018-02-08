Mundo Deportivo: Лев может возглавить «Реал»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить мадридский «Реал» в случае отставки главного тренера Зинедина Зидана.

Президент сливочных Флорентино Перес является поклонником работы немецкого тренера и намерен пригласить его в клуб. Помимо Лева, в числе кандидатов называются Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Гути из молодежной команды «Реала» и Маурицио Сарри из «Наполи».

«Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидера турнира «Барселоны» на 19 очков.