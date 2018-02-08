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Mundo Deportivo: Лев может возглавить «Реал»

8 февраля 2018, 14:54
14

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить мадридский «Реал» в случае отставки главного тренера Зинедина Зидана.

Президент сливочных Флорентино Перес является поклонником работы немецкого тренера и намерен пригласить его в клуб. Помимо Лева, в числе кандидатов называются Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Гути из молодежной команды «Реала» и Маурицио Сарри из «Наполи».

«Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидера турнира «Барселоны» на 19 очков.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Реал Германия Лев Йоахим Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (14)
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zatonn
1518092937
Герр Йоахим Лёв слишком уважает себя, чтобы стать игрушкой в руках неуравновешенного, взбалмошного Переса. И разве ему плохо в Бундестим, где он реально сам себе хозяин, где он абсолютно свободен в подборе игроков и где он неизменно добивается успехов!
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sachsen-leipzig
1518093215
Не пойдет он , он нам нужен , Пид...р перес Зидан легенда оставь его, он зделал историю 2раза подряд взял Л.Ч , 18 лет некто не мог так зделать а Задан зделал
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zigbert
1518094596
Руководители немецкого футбола будут не в восторге от этого.Стоит ли Йоахим делать этот шаг,ты прирожденный сборник.
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DeStar
1518096372
Сарри или Поккетино бы подошел мне кажется. Но пускай Зидан доработает сезон уже, а летом будет виднее как поступить
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dinar7777dinar
1518100002
ну во первых Леву зачем это ? сидит нормально и ровно дышит возглавляя сборную германии. в германии можно набрать 2 если не 3 полноценных состава. работа не пыльная ! во вторых не думаю что у лева получиться возглавить топовый клуб ! другая атмосфера ! новость херня кароч !
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Полная Канистра
1518101088
да не Лёв не пойдёт он тренер сборной и уже давно ему проще работать в своём амплуа привык работать с немецкими игроками чем брать клуб и не факт что одни победы только и будут при нем---- берите манчини
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koli4ka
1518102344
Чтобы что-то возглавить,нужно сначала кого-то обезглавить...
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84aivengo
1518102540
быть будестренером рано или поздно надоест... а вот попробовать себя на клубном уровне (да еще каком ) будет интересно.... а перес ,конечно,взрослый ребенок....
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zagrizlik
1518104584
Давно хочу посмотреть на него в клубном футболе. Это будет интересно.
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САНЁК17
1518107967
Перес увидит как Лёв чешет яйцо и нюхает
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