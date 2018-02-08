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    Mundo Deportivo: Лев может возглавить «Реал»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить мадридский «Реал» в случае отставки главного тренера Зинедина Зидана.

    Президент сливочных Флорентино Перес является поклонником работы немецкого тренера и намерен пригласить его в клуб. Помимо Лева, в числе кандидатов называются Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Гути из молодежной команды «Реала» и Маурицио Сарри из «Наполи».

    «Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидера турнира «Барселоны» на 19 очков.

    Источник: Mundodeportivo

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    08.02.2018 14:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 февраля 2018, 19:39

      Перес увидит как Лёв чешет яйцо и нюхает

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 февраля 2018, 18:43

      Давно хочу посмотреть на него в клубном футболе. Это будет интересно.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 февраля 2018, 18:09

      быть будестренером рано или поздно надоест... а вот попробовать себя на клубном уровне (да еще каком ) будет интересно.... а перес ,конечно,взрослый ребенок....

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 февраля 2018, 18:05

      Чтобы что-то возглавить,нужно сначала кого-то обезглавить...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2018, 17:45

      Реал ждут перемены

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 17:44

      да не Лёв не пойдёт он тренер сборной и уже давно ему проще работать в своём амплуа привык работать с немецкими игроками чем брать клуб и не факт что одни победы только и будут при нем---- берите манчини

      2
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 8 февраля 2018, 17:27

      Неплохой вариант!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2018, 17:26

      ну во первых Леву зачем это ? сидит нормально и ровно дышит возглавляя сборную германии. в германии можно набрать 2 если не 3 полноценных состава. работа не пыльная ! во вторых не думаю что у лева получиться возглавить топовый клуб ! другая атмосфера ! новость херня кароч !

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 февраля 2018, 16:26

      Сарри или Поккетино бы подошел мне кажется. Но пускай Зидан доработает сезон уже, а летом будет виднее как поступить

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 15:56

      Руководители немецкого футбола будут не в восторге от этого.Стоит ли Йоахим делать этот шаг,ты прирожденный сборник.

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