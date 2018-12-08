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    «Рома» интересуется хавбеком «Боруссии» Д Вайглем

    «Рома» обратилась к дортмундской «Боруссии» на предмет перехода полузащитника Юлиана Вайгля, сообщает Calciomercato.

    Римляне заинтересованы в аренде 23-летнего футболиста, который лишился места в основном составе после прихода Люсьена Фавра на пост главного тренера.

    «Милан» также внимательно следит за ситуацией с немцем, но вариант с приобретением у «Челси» Сеска Фабрегаса – более приоритетный для итальянского клуба.

    В этом сезон Вайгль провел за «Боруссию» три встречи в Бундеслиге и забил один гол.

    Источник: Calciomercato

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    08.12.2018 08:59
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