«Рома» интересуется хавбеком «Боруссии» Д Вайглем

«Рома» обратилась к дортмундской «Боруссии» на предмет перехода полузащитника Юлиана Вайгля, сообщает Calciomercato.

Римляне заинтересованы в аренде 23-летнего футболиста, который лишился места в основном составе после прихода Люсьена Фавра на пост главного тренера.

«Милан» также внимательно следит за ситуацией с немцем, но вариант с приобретением у «Челси» Сеска Фабрегаса – более приоритетный для итальянского клуба.

В этом сезон Вайгль провел за «Боруссию» три встречи в Бундеслиге и забил один гол.