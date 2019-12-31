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    «Бенфика» презентовала Вайгля. Отступные в его контракте – 100 миллионов

    «Бенфика» провела презентацию новичка команды Юлиана Вайгля.

    31 декабря лиссабонский клуб объявил о выкупе 24-летнего немца у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

    Как сообщает официальный сайт португальского гранда, контракт с футболистом заключен до 2024 года, а прописанные в нем отступные составляют 100 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Бенфики»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +457

      Hektor 84 11 минут назад

      А ведь и продадут за столько. Португалы умеют делать бабло на трансферах.

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