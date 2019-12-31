«Бенфика» презентовала Вайгля. Отступные в его контракте – 100 миллионов

«Бенфика» провела презентацию новичка команды Юлиана Вайгля.

31 декабря лиссабонский клуб объявил о выкупе 24-летнего немца у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

Как сообщает официальный сайт португальского гранда, контракт с футболистом заключен до 2024 года, а прописанные в нем отступные составляют 100 миллионов евро.