Тухель намерен пригласить в «ПСЖ» двух игроков дортмундской «Боруссии»

Новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель хочет видеть в парижской команде двух футболистов дортмундской «Боруссии».

Немецкий специалист намерен заполучить защитника «шмелей» Рафаэля Геррейру и полузащитника Юлиана Вайгля.

Напомним, Тухель работал с обоими игроками в стане «шмелей», которых возглавлял с 2015 по 2017 год.

Контракт Вайгля с черно-желтыми рассчитан до 2021 года, Геррейру – до 2020.