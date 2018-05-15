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    Тухель намерен пригласить в «ПСЖ» двух игроков дортмундской «Боруссии»

    Новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель хочет видеть в парижской команде двух футболистов дортмундской «Боруссии».

    Немецкий специалист намерен заполучить защитника «шмелей» Рафаэля Геррейру и полузащитника Юлиана Вайгля.

    Напомним, Тухель работал с обоими игроками в стане «шмелей», которых возглавлял с 2015 по 2017 год.

    Контракт Вайгля с черно-желтыми рассчитан до 2021 года, Геррейру – до 2020.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.05.2018 16:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 15 мая 2018, 18:08

      Новость очень давняя. Если Дортмунд это допустит, то пора заканчивать со своими амбициями и обратно на край банкротства отправляться.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 мая 2018, 17:09

      А как же ярмо ленко...эх звязда-звязда

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 16:48

      Неймар будет против !!!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 мая 2018, 16:23

      Не, Вацке их из принципа не отдаст, в особенности Тухелю.

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