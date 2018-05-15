Тухель намерен пригласить в «ПСЖ» двух игроков дортмундской «Боруссии»

Новость очень давняя. Если Дортмунд это допустит, то пора заканчивать со своими амбициями и обратно на край банкротства отправляться.
Новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель хочет видеть в парижской команде двух футболистов дортмундской «Боруссии».
Немецкий специалист намерен заполучить защитника «шмелей» Рафаэля Геррейру и полузащитника Юлиана Вайгля.
Напомним, Тухель работал с обоими игроками в стане «шмелей», которых возглавлял с 2015 по 2017 год.
Контракт Вайгля с черно-желтыми рассчитан до 2021 года, Геррейру – до 2020.