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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Бенфика
Эшторил - Бенфика: обзор матча 06 ноября 2022
Эшторил
06.11.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 5
Завершен
Бенфика
90+1'
Сержинью
25'
П. Муса
30'
А. Силва
40'
А. Силва
67'
Ж. Мариу
89'
М. Ристич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Бенфика
ГОЛ! 1:5!
Сержинью
90'
+1
90'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
89'
ГОЛ! 0:5!
М. Ристич
Пас отдал
Флорентину
85'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Гримальдо
Замена
Сержинью
️️️️
Л. Африко
76'
67'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Мариу
Пас отдал
Д. Нерес
66'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Рафа
66'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Шикинью
65'
Замена
Э. Араужо
️️️️
П. Муса
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Д. Леа Силики
64'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Эрисон
63'
Замена
Ш. Дело
️️️️
Р. Мартиньш
63'
40'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
Пас отдал
Флорентину
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
Пас отдал
Шикинью
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Муса
Пас отдал
А. Гримальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
32
Лорейн Розье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Петар Муса
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Эшторил
47
Жота Оливейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
91
Мабрук Руаи
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Силва
22
Сантуш
5
Виталь
31
Жоаозиньо
44
Африко
19
Ндиайе
32
Розье
17
Леа Силики
12
Жеральдеш
99
Эрисон
7
Мартиньш
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
18
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
27
Рафа
9
Муса
7
Мартиньш
18
Дело
18
Дело
7
Мартиньш
44
Африко
19
Сержинью
19
Сержинью
44
Африко
99
Эрисон
20
Араужо
20
Араужо
99
Эрисон
17
Леа Силики
20
Карлос
20
Карлос
17
Леа Силики
22
Гримальдо
23
Ристич
23
Ристич
22
Гримальдо
18
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
18
Бах
27
Рафа
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
27
Рафа
22
Шикинью
7
Нерес
7
Нерес
22
Шикинью
9
Муса
9
Араужо
9
Араужо
9
Муса
Остались в запасе
Эшторил
Бенфика
47
Жота Оливейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
91
Мабрук Руаи
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
23
Элтон Лейте
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
47
Жота Оливейра
ВР
17
Мешер
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
91
Мабрук Руаи
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Эшторил - Бенфика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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